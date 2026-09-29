Дерматолог из Подмосковья призвала не делиться помадой и тушью

Врач-дерматовенеролог Анна Лепетунова предупредила жителей Подмосковья, что совместное использование косметики для глаз и губ повышает риск передачи микроорганизмов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Косметические средства, которые соприкасаются с лицом, лучше не передавать другим людям, даже близким. Вместе с помадой, тушью или кремом на кожу и слизистые могут попасть чужие микроорганизмы.

Особую осторожность следует соблюдать со средствами для глаз. Щеточка туши или аппликатор подводки касается ресниц и края век, а затем снова попадает в упаковку. При совместном использовании таких средств повышается риск передачи бактерий и развития воспалительных заболеваний глаз.

«Не стоит делиться и средствами, которые наносятся на губы: помадами, блесками и бальзамами. На их поверхности могут сохраняться микроорганизмы, в том числе вирус простого герпеса. По этой же причине индивидуальными должны оставаться кисти, спонжи и другие многоразовые аппликаторы для макияжа», — отметила врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анна Лепетунова.

При нанесении крема пальцами микроорганизмы могут попасть в банку и накапливаться в средстве. Более гигиеничны упаковки с дозатором, а для крема в банке лучше использовать чистую индивидуальную лопаточку.

При появлении покраснения, зуда, высыпаний, отека или других неприятных симптомов следует прекратить использование косметики и обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.