Батареи сушат, голова болит: терапевт объяснил, как отопление бьет по здоровью

С началом отопительного сезона самочувствие может ухудшиться из-за сухого и слишком теплого воздуха в квартире, сообщил РИАМО терапевт Матвей Ждан.

«Сухой горячий воздух от батарей запускает сразу несколько механизмов. Во-первых, возникает „синдром сухого воздуха“: слизистые пересыхают, теряя естественный барьер, из-за чего пыль, споры плесени и бактерии с батарей легче проникают в дыхательные пути — отсюда обострение аллергии и рост числа простуд», — сказал Ждан.

Он добавил, что в слишком жарком помещении организм активнее теряет влагу через кожу и дыхание. Это может сопровождаться снижением давления, головными болями и сонливостью.

«Духота и перегрев нарушают и качество сна, а большие перепады температур между улицей и домом перегружают систему терморегуляции», — отметил врач.

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