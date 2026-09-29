Более 90 специалистов Подмосковья обучились защите прав детей

Более 90 специалистов системы профилактики Подмосковья прошли дистанционный курс по защите прав детей и семейно-ориентированному подходу с 10 августа по 27 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Курс «Защита прав ребенка: семейно-ориентированный подход и профилактика жестокого обращения» организовал Центр инноваций социальной сферы Московской области (ГКУ МО «ЦИСС»). В обучении участвовали сотрудники семейных центров помощи семье и детям и окружных управлений социального развития. Занятия проходили на онлайн-платформе.

Программа объемом 62 академических часа охватила работу с семьями в трудной жизненной ситуации. Специалисты изучили семейно-ориентированный подход, раннее выявление рисков и профилактику жестокого обращения, технологию работы со случаем, а также правовые и этические вопросы защиты прав детей.

«Наша программа дает специалистам не просто теорию, а работающий набор инструментов: от распознавания ранних признаков насилия до алгоритмов правового и практического вмешательства», — отметила заместитель директора ГКУ МО «ЦИСС» Анна Тихонова.

Специалист участковой социальной службы ГКУСО МО «Семейный центр помощи семье и детям „Непоседы“» Анна Трушина выделила тему пренебрежения нуждами ребенка. По ее словам, нехватка у детей еды, одежды, жилья, медицинской помощи, тепла, общения и образования нередко связана не со злым умыслом взрослых, а с бедностью, неопытностью или проблемами со здоровьем. Специалистам важно понимать, как помочь семье в такой ситуации.

«Теория — это фундамент, на котором специалист выстраивает индивидуальный маршрут помощи семье. И даже если многое уже знаешь, полезно освежать знания — особенно когда их дают практикующие эксперты. А дистанционный формат делает обучение по-настоящему удобным», — отметила специалист службы сопровождения замещающих семей ГКУ СО МО «Семейный центр помощи семье и детям „Семья и дом“» Елена Богдан.

Курс реализуется в рамках стратегической программы «Дети в семье» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Он входит в систему ресурсного сопровождения службы «Дети в семье» в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.