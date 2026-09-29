Мосавтодор отремонтировал 13 остановок в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора обследовали региональные дороги в Подмосковье и восстановили поврежденные павильоны, урны и лавочку на 13 остановках в 10 округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора обнаружили повреждения на 13 остановках общественного транспорта при обследовании региональной дорожной сети. Павильоны, урны и лавочку отремонтировали для повышения комфорта и безопасности пассажиров.

Стенки и крыши павильонов восстановили на остановках «Лесоторговый склад на Степаньковском шоссе» в поселке городского типа Правдинский Пушкинского округа, «ТЦ Конфитюр» на Лихачевском проспекте в Долгопрудном и «Военная часть» на улице Тураевской в Лыткарине. В Подольске работы провели на остановках «Школа на Силикатной» на проспекте Юных Ленинцев, «Стадион Труд» на улице Клемента Готвальда и «Красная Горка» на проспекте Ленина.

Павильоны также привели в нормативное состояние на остановках «Южная Долина» на Зеленом шоссе в поселке городского типа Горки Ленинские Ленинского округа, «Проспект Конструктора Селезнева» на одноименном проспекте в Дубне, «ГПТУ-56» на улице Полиграфистов в Чехове и «Улица Горького» на улице Обуховской в Солнечногорске.

Урны восстановили на остановках «Сабурово» в деревне Сабурово городского округа Щелково и «Кафе» на улице Парковой в микрорайоне Котово в Долгопрудном. На остановке «Лазарево» в деревне Марино городского округа Клин отремонтировали лавочку.

Мосавтодор обследует дорожную сеть еженедельно. Специалисты проверяют состояние дорог, тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров. Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.