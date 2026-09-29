В Наро-Фоминском округе перинатальный центр принял врача из Чувашии

Главный врач Президентского перинатального центра Минздрава Чувашии Эльвира Васильева посетила Наро-Фоминский перинатальный центр и познакомилась с его работой. Визит продолжил знакомство специалистов двух учреждений на форуме «Мать и дитя», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Эльвире Васильевой провели экскурсию по отделениям Наро-Фоминского перинатального центра. Ей представили организацию работы, проекты и новые подходы, а также рассказали об опыте ведения сложных клинических случаев.

Васильева — кандидат медицинских наук и заслуженный врач Чувашской Республики. Она отметила, что для коллег из Чувашии особенно интересны организация работы отделений и проекты центра.

«Такой обмен практиками работает на главный результат — качество помощи мамам и малышам», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

По словам Кещьян, центру важно не только делиться своими наработками, но и перенимать опыт коллег. Визит продолжил знакомство специалистов двух учреждений на XXVII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя». Наро-Фоминский перинатальный центр развивает межрегиональное сотрудничество с другими учреждениями страны.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.