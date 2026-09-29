В Перми сентябрь принес 13 дней с температурой от +20 градусов

В Перми за сентябрь уже было 13 дней с температурой не ниже +20 градусов. Со среды в крае станет прохладнее, сообщает properm.ru .

По уточненному прогнозу профессора Андрея Шихова, понедельник и вторник стали самыми теплыми днями последней сентябрьской волны тепла. 28 сентября воздух прогрелся в Перми до +20,8 градусов, в Чернушке — до +22,5 градусов. Во вторник в Перми ожидается до +21 градусов.

В среду температура снизится на пару градусов и не достигнет +20 градусов. Из-за прохладных ночей средняя температура превышает норму лишь на 4–5 градусов.

Средняя температура сентября приблизилась к показателю 2023 года — +13,2 градусов — и, вероятно, повторит его с точностью до десятой доли градуса. Сентябрь разделит 2–4-е места по теплу с сентябрем 1938 и 2023 годов, уступив рекордному 1957 году. На севере и востоке края он займет второе место после 1957 года.

В Перми уже было 13 дней с максимальной температурой +20 градусов и выше. Это больше, чем в сентябре 2023 года, и столько же, сколько в сентябре 2024-го.

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