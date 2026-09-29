Институт акушерства Подмосковья поздравит беременных в Москве

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского поздравит беременных женщин 7 октября в Москве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиническое отделение Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) отметит День беременных 7 октября. В России этот праздник отмечают дважды в год с 2023 года. В октябре он пройдет в девятый раз.

«В этот день будущих мам в МОНИИАГ будут ждать приятные подарки и сюрпризы, а также будут разыграны ценные и полезные призы. Во время посещения поликлиники можно будет сделать памятные фотографии, а также встретиться с руководителями института», — рассказала представитель администрации МОНИИАГ Оксана Бондарева.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 14:00. Принять участие может любая беременная женщина, записанная на этот день на прием к врачу института. Адрес МОНИИАГ: Москва, улица Покрова, дом 22А.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.