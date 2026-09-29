Серпуховский музей представил в Наро-Фоминске работы Николая Андреева

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Выставка «Николай Андреев. Серпухов. Россия» открылась в ЦДК «Звезда» в Наро-Фоминске и продлится до конца октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка Серпуховского историко-художественного музея посвящена фотографу Николаю Платоновичу Андрееву. Его работы показывают русскую провинцию начала XX века — от психологических портретов до сцен крестьянского быта.

Андреев работал в жанре пикториальной фотографии, стремясь придать снимкам выразительность живописи. Этого эффекта он добивался с помощью оптики, света и техники печати, а не последующей обработки изображений.

Экспозиция работает в выставочном зале ЦДК «Звезда» в Наро-Фоминске до конца октября. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.