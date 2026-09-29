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В Подольске стартовала акция помощи бойцам к 245-летию города

Акция «Подольск помогает» стартовала 28 сентября в Подольске и продлится до 4 октября. Сбор помощи бойцам приурочили к 245-летию города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первыми гуманитарный груз передали спортивные учреждения Подольска. В сборе участвовали сотрудники и воспитанники УСЦ «Юность», ФСК «Заречье», СК «Подолье», СК «Труд» и спортивных школ «Витязь», «Космос», «Пахра». Груз доставил депутат совета депутатов городского округа Подольск, директор УСЦ «Юность» Олег Паскарь.

«Сегодня собрали техническое снаряжение и инструменты: бензопилы, генераторы, теплопушки, топоры, лопаты, ломы. Все это понадобится для обустройства быта бойцов в холодный период», — рассказал Олег Паскарь.

Из образовательных учреждений первыми помощь привезли лицей № 26 и школа № 29. Лицей передал средства личной гигиены, консервы, газовые баллоны, утеплитель, лопаты, косметические средства и вещи для холодного сезона. Школа № 29 передала нательное белье и средства личной гигиены.

К сбору могут присоединиться жители Подольска. Центральный пункт приема находится в Волонтерском центре на улице Ульяновых, 1. Крупногабаритную технику и строительные материалы принимают на улице Парковой, 34. Перед приездом необходимо позвонить по номеру +7 (916) 053-65-72. Пункты работают с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.