Почти 42 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Неонатальный скрининг с начала 2026 года прошли почти 42 тыс. новорожденных в Подмосковье. У 75 детей подтвердились генетические патологии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области новорожденных обследуют на 38 генетических заболеваний. Скрининг позволяет выявить нарушения обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие патологии.

«Неонатальный скрининг дает возможность выявить наследственные заболевания на раннем этапе и незамедлительно начать терапию под постоянным контролем врачей. С начала года в Подмосковье исследование прошли почти 42 тыс. новорожденных, в 75 случаях генетические патологии подтвердились — все дети находятся под диспансерным наблюдением», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Исследование проводят в первые дни жизни ребенка: для анализа берут кровь из пятки. Если результаты отклоняются от нормы, специалист медицинской организации связывается с родителями и разъясняет дальнейшие действия.

Подробнее о системе родовспоможения региона можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Единый кол-центр системы родовспоможения работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону +7 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.