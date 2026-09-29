Со сливочным маслом: в столовой Госдумы переименовали котлету по-киевски
Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори
В столовой Государственной думы РФ изменили название знаменитой котлеты по-киевски, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.
«Начинается новый сезон работы в Госдуме, а значит, возвращается ваша любимая рубрика „Вестник думской столовой“», — написал Юнашев в своем Telegram-канале.
Журналист добавил, что главной новинкой осени стала котлета со сливочным маслом, которая ранее была просто котлетой по-киевски. Стоит она 270 рублей.
Ранее писательница Катя Великая поделилась в социальных сетях кадрами из столовой Госдумы. Полноценный обед обошелся ей всего в 750 рублей.
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