3 блюда и напиток за 750 рублей: писательница показала чек из столовой Госдумы

Писательница Катя Великая поделилась в социальных сетях кадрами из столовой Госдумы. Полноценный обед обошелся ей всего в 750 рублей.

Блогерша показала поднос с едой и кассовый чек. В заказ в том числе вошел люля-кебаб. Одна из позиций стоит 320 рублей, а вторая — 100 рублей.

Писательница также заказала салат из помидоров со сладким перцем и растительным маслом (150) и тыквенный суп-пюре с сыром и гренками (180).

Общая сумма обеда составила 750 рублей.

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