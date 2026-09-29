СберПрайм объединил больше 700 тысяч участников весенне-летнего бегового сезона

26 и 27 сентября прошел «СберПрайм Московский Марафон». В одном из крупнейших забегов России приняло участие больше 45 тыс. человек, сообщает пресс-служба Сбера.

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Всего пять событий сезона СберПрайма — «Казанский марафон», «Зеленый Марафон», «Красочный забег», марафон «Белые ночи» и «Московский Марафон» — объединили более 700 тыс. участников и болельщиков: 300 тыс. бегунов и 400 тыс. зрителей.

Победителем «СберПрайм Московского Марафона» на дистанции 42,2 км среди мужчин стал спортсмен из Кении Micah Kipkosgei Chemweno с результатом 2:10:36. Среди женщин первой финишировала эфиопская атлетка Nurit Shimels с результатом 2:26:32, обновив рекорд соревнований. На дистанции 10 км победу одержал Владимир Никитин с результатом 27:53, среди женщин — Светлана Аплачкина с результатом 31:44.

В год 185-летия банка СберПрайм впервые стал единым титульным партнером пяти крупных беговых событий страны и поддерживал участников на протяжении всего сезона — от первого старта в Казани до финала в Москве.

СберПрайм сопровождал участников не только в дни стартов. Все спортсмены могли подключить подписку за один рубль и пользоваться сервисами экосистемы во время подготовки, тренировок и отдыха — например, слушать музыку и подкасты в музыкальном сервисе Звук. На площадках работали пространства для подготовки и восстановления, а с помощью ГигаЧата болельщики создали один миллион слов поддержки для бегунов — прямо на площадке можно было сгенерировать и распечатать именной плакат для поддержки бегущих. За сезон более 10 тыс. финишеров бесплатно нанесли персональную гравировку на свои медали в зонах СберПрайма.

«″Московский Марафон″ завершил большой беговой сезон, в котором СберПрайм впервые объединил пять крупных стартов страны. Вместе они собрали более 700 тысяч участников и зрителей. Бег — один из самых демократичных видов спорта: чтобы начать, не нужны сложная инфраструктура или дорогое оборудование. Для нас важно, чтобы все больше людей открывали его для себя и делали спорт частью повседневной жизни. Поэтому помогаем участникам не только в день старта, но и во время тренировок, подготовки, поездки на соревнования и восстановления. А сами марафоны стараемся превратить в большие праздничные события, которые объединяют спортсменов с разным уровнем подготовки, их близких и жителей российских городов», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.

На финальном старте сезона для участников и болельщиков работало пространство СберПрайм с велнес-возможностями ГигаЧата. На марафоне также представили лимитированную коллекцию одежды VTR х СберПрайм.

Общий призовой фонд «СберПрайм Московского Марафона» с учетом бонусов за индивидуальные достижения составил 11,57 млн рублей. Из них 7,27 млн рублей пришлись на призовые выплаты, еще 4,3 млн рублей — на бонусы за индивидуальные достижения. Победители и призеры также получили памятные кубки и подарки, а всем финишерам вручили медали с символикой забега.