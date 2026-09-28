Позднякова допустила включение отопления в Москве на следующей неделе

До воскресенья в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, по утрам возможен туман. В ближайшие две-три ночи в Москве будет +5…+8 градусов, днем — +12…+16. К 1–2 октября среднесуточная температура вернется к климатической норме — +8…+8,5 градуса.

«В субботу 3 числа минимальная температура в столичном регионе всего +1…+6. Дневная: +6…+11 градусов. Это уже будет ниже климатической нормы почти на 2 градуса. Также прогнозы показывают, что в ночные часы 4 и 5 октября в отдельных местах температура может понизиться до отрицательных значений. Потом температура в ночные часы вновь будет положительной, но существенного потепления уже в любом случае не ожидается. Все равно мы движемся в сторону понижения температуры. Поэтому можно надеяться, что со следующей недели в столичном регионе включат отопление», — добавила Позднякова.

Синоптик ожидает волнообразного похолодания в октябре. По предварительному прогнозу, к концу первой декады температура вновь превысит климатическую норму.

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