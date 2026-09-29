Зеленский поручил лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил правительству лишить Алексея Потапенко, известного как певец Потап, звания заслуженного артиста Украины, сообщает Mash.
Потап получил звание в 2020 году, теперь же артист может лишиться его. Соответствующая петиция набрала 25 000 голосов. Зеленский обратился со словами благодарности к тем, кто подписал документ и «защитил страну от российских влияний и нарративов».
Под удар попала и Настя Каменских, которая выступает в дуэте с Потапом. Их обоих внесли в базу сайта «Миротворец». Все дело в интервью, которое пара дала блогеру и журналистке-иноагенту Екатерине Гордеевой*.
Артисты раскритиковали происходящее на Украине. В том числе Каменских призналась, что впала в депрессию из-за невозможности говорить на русском языке. У певицы даже начались проблемы со здоровьем.
* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.