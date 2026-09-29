1 октября стартует набор детей и подростков в «Школу питания»

Торговая сеть «Пятерочка» открывает новый учебный год 2026/2027 в «Школе питания». С 1 октября к программе могут присоединиться детские сады, школы и колледжи по всей России, сообщает пресс-служба компании.

Занятия посвящены основам здорового рациона и осознанного отношения к еде и адаптированы для разных возрастов — от дошкольников до студентов ссузов. Бесплатный образовательный проект реализуется уже пятый сезон и пользуется высокой популярностью у детей, родителей и педагогов.

Правильное питание считается залогом здоровья, особенно когда речь идет о подрастающем поколении. Важно с ранних лет сформировать у детей полезные пищевые привычки на всю жизнь. Актуальность таких программ подчеркивают и на государственном уровне: ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил 2027-й Годом здоровья школьников.

В новом сезоне программу обновили: участникам станут доступны дополнительные материалы, викторины и обучающие игры, разработанные при поддержке партнера проекта. Для самых маленьких слушателей от 5 до 10 лет приготовлен сюрприз — продолжение аудиосказок «Детективы на кухне», в которых юные герои раскрывают тайны полезной еды.

Все материалы курса доступны бесплатно на онлайн-платформе проекта.

Чтобы получить доступ к материалам, педагогам достаточно зарегистрироваться на сайте «Школа питания». Для скачивания доступны:

• методические разработки (презентации, сценарии уроков, описание программы);

• наглядные и игровые пособия (плакаты, карточки, видео, раздаточные материалы);

• памятки и инструкции по проведению занятий.

Сроки регистрации педагогов:

• для школ и ссузов — с 1 октября 2026 г. по 28 марта 2027 г.;

• для детских садов — с 1 октября 2026 г. по 31 мая 2027 г.

В конце учебного года участники смогут проверить свои знания во всероссийских онлайн-соревнованиях «Здоровая Олимпиада», которая пройдет с 29 марта по 11 апреля 2027 года. Победителей и финалистов ждут памятные подарки и ценные призы.