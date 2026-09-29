Валютные вклады в сентябре 2026 года: ставки по доллару и юаню

Валютные вклады дают мало процентов. Откуда тогда взялась прибыль?

Доходность валютных вкладов в сентябре остается значительно ниже ставок по рублевым депозитам, однако владельцы долларов и юаней могли получить дополнительный результат за счет изменения курса рубля. О ситуации рассказала РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По словам эксперта, ставки по долларовым депозитам в сентябре находятся в диапазоне примерно 1–5%. По юаневым предложениям максимальная доходность достигает 6,5%. Для сравнения: рублевые вклады предлагают двузначные ставки.

Однако валютный вклад дает потенциальный дополнительный результат за счет изменения курса. По оценке Андриевской, только за лето валютные вкладчики получили к процентному доходу около 20% за счет ослабления рубля. При этом повторение такого движения курса никто гарантировать не может.

Поэтому валютные депозиты этой осенью эксперт предлагает рассматривать скорее как инструмент диверсификации сбережений, а не как прямую альтернативу высокодоходному рублевому вкладу.

Массового перетока средств в валютные депозиты при этом «Выберу.ру» пока не фиксирует. Часть вкладчиков использует валюту именно для распределения рисков между разными видами сбережений.

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