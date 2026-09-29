Травматологи в Красногорске извлекли гвоздь из пальца пациента

Травматологи Красногорской клинической больницы извлекли гвоздь из большого пальца мужчины, который поранился во время ремонта на даче, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина повредил большой палец правой руки при работе со строительным пневматическим пистолетом. Гвоздь застрял в пальце, а антискользящие насечки на его поверхности цеплялись за ткани. Пациент не стал извлекать его самостоятельно и обратился в Красногорскую клиническую больницу.

В приемном отделении мужчине сделали рентген и компьютерную томографию. Исследования показали, что гвоздь застрял между проксимальной и средней фалангами большого пальца правой кисти. Врачи также обнаружили отек мягких тканей.

«Травматологи провели первичную хирургическую обработку раны: обеспечили доступ к головке гвоздя, раскусили его над кожей и аккуратно извлекли. Затем наложили направляющие швы, дренировали рану и зафиксировали гипсовой лангетой. Контрольный рентген дополнительно выявил перелом края головки первой пястной кости», — рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Ибрагим Абакаров.

По оценке специалистов, после заживления подвижность пальца полностью восстановится. Пациенту предстоит восстановление под амбулаторным наблюдением. Врачи напоминают, что при работе со строительными инструментами нужно соблюдать осторожность. Самостоятельное извлечение инородных предметов может дополнительно повредить ткани, поэтому в таких случаях следует обратиться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.