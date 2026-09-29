В Химках благоустроят скверы «Юность» и «Юбилейный»

Скверы «Юность» на улице Чапаева и «Юбилейный» на улице Калинина планируют благоустроить в Химках в 2027 году. Площадь проектируемой территории составляет 7,03 га, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Благоустройство скверов «Юность» и «Юбилейный» в Химках запланировано на 2027 год. При проектировании и проведении работ необходимо учитывать подземные инженерные сети: электрические кабели, кабели связи, газопроводы, водопроводы, бытовую и ливневую канализацию, теплосети. Территория находится в их охранной зоне, поэтому работы следует проводить с учетом действующих норм и информации эксплуатирующих организаций.

В основу концепции благоустройства положена тема воздуха и движения, связанная с авиационной и транспортной историей Химок. Ее планируют отразить в рисунке мощения, пешеходных и велосипедных маршрутах, кинетических скульптурах и малых архитектурных формах. Для оформления предложены металл и нержавеющая сталь, а для создания комфортной среды — озеленение и водные элементы.

При проектировании предлагают предусмотреть освещенные дорожки, скамейки, качели, детские и спортивные площадки, а также места для концертов и ярмарок. Среди других предложений — фонтаны, информационные стенды, художественные инсталляции, камеры видеонаблюдения, системы контроля доступа и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.