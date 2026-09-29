Энергетики Подмосковья подключили школу в Новоазовском округе к новым сетям

«Мособлэнерго» установило для Виноградненской школы новую трансформаторную подстанцию с современным силовым трансформатором. Работы прошли в Новоазовском муниципальном округе ДНР в рамках восстановления электросетей на подшефных территориях.

Энергетики также проложили три линии электропередачи общей протяженностью около 100 м: воздушную линию напряжением 10 кВ и две кабельные линии напряжением 0,4 кВ для подключения школы. Учреждение получило 300 кВт мощности для учебных кабинетов, освещения, оборудования и повседневной работы здания. Новая инфраструктура снижает риск отключений, связанных с износом сетей или недостаточной мощностью электроустановок.

«Мы построили для Виноградненской школы в Новоазовском округе полноценную энергетическую инфраструктуру: новую трансформаторную подстанцию с современным трансформатором и три линии электропередачи. Это позволило подать в школу необходимую мощность для учебных кабинетов, освещения и оборудования, а также свести к минимуму риск внезапных технологических сбоев», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.