Энергетики Подмосковья подключили школу в Новоазовском округе к новым сетям
Фото - © Мособлэнерго
Энергетики завершили подключение Виноградненской школы в Новоазовском округе ДНР к новым электросетям. После окончания работ школа получила 300 кВт мощности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Мособлэнерго» установило для Виноградненской школы новую трансформаторную подстанцию с современным силовым трансформатором. Работы прошли в Новоазовском муниципальном округе ДНР в рамках восстановления электросетей на подшефных территориях.
Энергетики также проложили три линии электропередачи общей протяженностью около 100 м: воздушную линию напряжением 10 кВ и две кабельные линии напряжением 0,4 кВ для подключения школы. Учреждение получило 300 кВт мощности для учебных кабинетов, освещения, оборудования и повседневной работы здания. Новая инфраструктура снижает риск отключений, связанных с износом сетей или недостаточной мощностью электроустановок.
«Мы построили для Виноградненской школы в Новоазовском округе полноценную энергетическую инфраструктуру: новую трансформаторную подстанцию с современным трансформатором и три линии электропередачи. Это позволило подать в школу необходимую мощность для учебных кабинетов, освещения и оборудования, а также свести к минимуму риск внезапных технологических сбоев», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.
«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.