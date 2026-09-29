На конкурс «Цифровые решения» поступило почти 1,5 тысячи заявок. За победу поборются 932 отечественные компании из 68 субъектов РФ. Всего на рассмотрение экспертного жюри направлено 1332 проекта по 14 направлениям, сообщает пресс-служба организаторов.

Оценку работ завершат до 7 октября. В этот же день станут известны имена победителей — их наградят в рамках одноименного форума «Цифровые решения». Торжественная церемония начнется в 19:00 по московскому времени в Национальном центре «Россия».

Топ-номинации по количеству проектов:

«Лучшая цифровая платформа» — 274 заявки;

«Лучшее индустриальное ПО» — 178 заявок;

«Лучший ИИ-сервис для бизнеса» — 142 заявки;

«Инновация в сфере цифровой инфраструктуры» — 102 заявки;

«Лучшее решение для подготовки кадров» — 84 заявки;

«Лучший ИИ-агент» — 79 заявок;

«Лучшее пользовательское ПО» — 79 заявок;

«Лучший цифровой государственный сервис» — 79 заявок;

«Лучшее решение в сфере цифровой безопасности» — 73 заявки;

«Лучший ИИ-сервис для государства» — 68 заявок;

«Лучшее мобильное приложение для граждан» — 58 заявок;

«Лучший облачный сервис» — 49 заявок;

«Лучшее мобильное приложение для бизнеса» — 40 заявок;

«Инновация в телекоме» — 27 заявок.

Лидеры среди регионов по числу отправленных заявок:

Москва — 580

Московская область — 98

Санкт-Петербург — 82

Республика Татарстан — 42

Республика Саха (Якутия) — 36

Ежегодный ИТ-форум «Цифровые решения» пройдет с 6 по 10 октября 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия». Форум объединит представителей государства, бизнеса и ИТ-сообщества.

В центре внимания — цифровая инфраструктура, платформенные решения, ИИ, облачные сервисы, кибербезопасность, отечественное программное обеспечение, образовательные платформы и цифровые сервисы. Для широкой аудитории подготовлены мастер-классы по цифровой грамотности, ИТ-квесты, карьерные консультации, профориентационные программы, игровые и лаунж-пространства.