В Москве доцента вуза объявили в розыск из‑за доведения студентки до суицида

Четыре года назад лектор московского вуза Артемий заметил, что со студенткой Антониной (имена изменены — ред.) что-то не так. Она призналась ему в своих психологических проблемах, но родители и слышать не хотят о лечении. Преподаватель отвез ее к врачу и оплатил терапию. С тех пор он взял Тоню под свою опеку, потому что сам когда-то был в похожей ситуации и хотел помочь. Они много общались — Тоня рассказывала, что мать следит за ней через GPS-трекеры, а парень Максим оказывает на нее психологическое давление.

Загнанная в угол девушка неоднократно пыталась покончить с собой и однажды провела двое суток в коме. Каждый раз Артемий оказывался рядом: связывался с врачами, подключал знакомых, добивался госпитализации. Их общение вскрылось, когда бойфренд скопировал переписку Тони с преподавателем и отправил родителям.

После жалобы в институт доцента сняли с должности за «аморальный поступок», он уехал работать за границу. Позже мать девушки обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело. Антонина утверждает, что ее не опросили, а обвинение основывалось на скопированном тексте, а не на оригинальном. Педагог считает, что Максим мог подредактировать переписку из мести.

Десятки студентов собирали подписи за восстановление преподавателя, а Тоня пыталась отозвать жалобу в вуз и подчеркивала, что благодарна Артемию за годы поддержки. Донести это она пыталась и до следствия, но, по словам адвоката Дмитрия Джулая, ее показания игнорируют.

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