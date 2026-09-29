В Москве доцента вуза объявили в розыск из‑за доведения студентки до суицида
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Доцента столичного вуза объявили в розыск из‑за доведения студентки до суицида. При этом выжившая девушка утверждает, что преподаватель годами помогал ей, сообщает Baza.
Четыре года назад лектор московского вуза Артемий заметил, что со студенткой Антониной (имена изменены — ред.) что-то не так. Она призналась ему в своих психологических проблемах, но родители и слышать не хотят о лечении. Преподаватель отвез ее к врачу и оплатил терапию. С тех пор он взял Тоню под свою опеку, потому что сам когда-то был в похожей ситуации и хотел помочь. Они много общались — Тоня рассказывала, что мать следит за ней через GPS-трекеры, а парень Максим оказывает на нее психологическое давление.
Загнанная в угол девушка неоднократно пыталась покончить с собой и однажды провела двое суток в коме. Каждый раз Артемий оказывался рядом: связывался с врачами, подключал знакомых, добивался госпитализации. Их общение вскрылось, когда бойфренд скопировал переписку Тони с преподавателем и отправил родителям.
После жалобы в институт доцента сняли с должности за «аморальный поступок», он уехал работать за границу. Позже мать девушки обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело. Антонина утверждает, что ее не опросили, а обвинение основывалось на скопированном тексте, а не на оригинальном. Педагог считает, что Максим мог подредактировать переписку из мести.
Десятки студентов собирали подписи за восстановление преподавателя, а Тоня пыталась отозвать жалобу в вуз и подчеркивала, что благодарна Артемию за годы поддержки. Донести это она пыталась и до следствия, но, по словам адвоката Дмитрия Джулая, ее показания игнорируют.
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