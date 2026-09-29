Один из банков Таджикистана прекращает обслуживание карт россиян с октября

Один из банков Таджикистана прекращает обслуживание карт граждан РФ с 1 октября. Клиенты утверждают, что не могут вывести свои деньги, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Россиянка рассказала, что на прошлой неделе клиенты Humo Bank получили уведомления о необходимости пройти биометрическую идентификацию для продолжения использования карт. Им предложили посетить один из офисов банка в Таджикистане до 30 сентября.

Если клиент не приедет в банк с паспортом, его карту заблокируют с 1 октября. В письме организация ссылается на защиту «от мошеннических операций».

По словам соотечественницы, в апреле 2025 года она открыла счет в «Хумо Банке» через интернет. Клиентка заполнила анкету и отправила копию паспорта. Сейчас служба поддержки сообщила ей, что банк ограничил обслуживание некоторых физических лиц-нерезидентов, которые открыли карты онлайн. Женщине посоветовали вывести деньги со счета до 1 октября.

С прошлой недели россиянка пытается перевести около 300 евро, но деньги не поступают. Служба поддержки не реагирует на ее жалобы. Она утверждает, что деньги ушли с одного счета и не пришли на другой. Аналогичная ситуация произошла и у знакомых женщины.

В банке добавили, что, если клиентка приедет в Таджикистан и пройдет идентификацию, ей могут оформить новую карту на время ее «законного пребывания» в стране, но на «срок не более 1 года». Россиянка возмутилась, что банк не предоставляет никаких вариантов, кроме срочного визита в Таджикистан.

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