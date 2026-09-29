Приемные семьи Подмосковья подали более 2 тыс заявлений на выплаты для отдыха

Приемные родители Подмосковья с начала года подали через региональный портал более 2 тыс. заявлений на помощь в организации отдыха детей или компенсацию стоимости путевок, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Приемные семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут получить средства на отдых один раз в календарный год. Материальную помощь предоставляют на отдых приемных детей. Вместо нее семья может оформить компенсацию расходов на путевки для совместного отдыха всех ее членов.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы. При оформлении компенсации потребуется документ об оплате путевок со счета приемного родителя.

Сервис на основе искусственного интеллекта проверяет приложенные документы и выявляет неверные файлы. При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить через его личный кабинет на региональном портале. Услугу предоставляют бесплатно в течение пяти рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.