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В Коломне начали демонтаж моста через Северку в селе Непецино

Дорожники приступили к демонтажу моста через реку Северку на Рязанском шоссе в селе Непецино городского округа Коломна. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост 1926 года постройки капитально отремонтируют. На время работ для транспорта построили временный мост и объездную дорогу протяженностью 245 метров. Движение организовали в реверсивном режиме, для пешеходов обустроили тротуар.

«Чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение жителей на период капремонта, мостовики обустроили временный мост и объездную дорогу протяженностью 245 метров. Движение по ним организовано в реверсивном режиме, а для пешеходов обустроен тротуар», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На основном мосту длиной более 80 метров заменят балки пролетного строения и мостовое полотно, смонтируют деформационные швы и гидроизоляцию. Также устроят дорожное покрытие и подходы к мосту, установят барьерные и перильные ограждения, обустроят тротуар, нанесут разметку, поставят знаки и светофор.

Ремонт повысит безопасность и грузоподъемность моста. Он обеспечит жителям Непецина и соседних населенных пунктов удобный проезд к трассе М-5 «Урал», парку, семейному центру помощи, школе, детским садам, больнице, Знаменскому храму, центру досуга и культуры, спорткомплексу и железнодорожной станции Непецино. Рабочее движение по основному мосту планируют открыть во втором квартале 2027 года.

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Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.