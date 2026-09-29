Авто подорожают еще на 300 тыс руб: эксперт предупредил о «разрушении спроса»

До 300 тыс руб сверху: что будет с ценами на авто после повышения утильсбора

Повышение утилизационного сбора с 1 января 2027 года может увеличить стоимость отдельных автомобилей примерно на 70–300 тыс. рублей, но главным последствием для рынка станет не только рост цен, а риск снижения спроса, заявил РИАМО директор «Ренессанс страхование» по работе с автодилерами Станислав Бельский.

«Утильсбор вырастает на 10–20% не от цены автомобиля, а от действующей суммы сбора. Поэтому в зависимости от модели это будет примерно плюс 70–300 тыс. рублей», — сказал Бельский.

По его словам, дополнительная нагрузка возникает на фоне и без того высокой стоимости новых машин. Средняя цена нового автомобиля в июле достигла 3,51 млн рублей, увеличившись примерно на 9% год к году.

При этом на покупателя одновременно давят стоимость кредита и снижение покупательной способности. В результате повышение утильсбора может изменить поведение потребителей: вместо перехода с импортной машины на автомобиль российской или локализованной сборки часть покупателей может вообще отказаться от приобретения новой машины.

«Эффект утильсбора способен поддерживать отечественный автопром, но, если разрыв между ценой автомобиля и доходами продолжит расти, возникнет уже эффект разрушения спроса — не переход от иномарки к локальной сборке, а к решению, что новую машину вообще не покупаю», — отметил эксперт.

Бельский считает, что в такой ситуации повышение утильсбора способно дать российскому автопрому противоречивый результат. Доля отечественного производства может увеличиваться, поскольку импортные автомобили становятся менее конкурентоспособными по цене, однако одновременно может сокращаться сам рынок новых автомобилей.

«Утильсбор способен одновременно повышать долю отечественного производства и ухудшать экономику отечественных заводов, если сокращение общего рынка окажется сильнее роста их доли», — пояснил он.

По оценке эксперта, критическим для производителей может стать сценарий, при котором рынок новых автомобилей сократится до 1–1,1 млн машин в год. В этом случае вопрос загрузки российских производственных мощностей станет значительно острее.

Таким образом, эффект от повышения утильсбора будет зависеть не только от того, какую долю рынка займут российские автомобили, но и от того, сколько покупателей вообще останется на рынке новых машин. Если рост цен окажется быстрее роста доходов населения, защитная мера для автопрома может одновременно стать фактором сокращения общего спроса.

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