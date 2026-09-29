В Химках, Электростали и Солнечногорске обновили системы теплоснабжения

В микрорайоне Восточный Электростали новая котельная мощностью 15 МВт уже обеспечивает теплом около 5 тысяч жителей. В скором времени в округе запустят еще три современные котельные — во Фрязеве, Елизаветине и Иванисове. Работы по модернизации системы теплоснабжения продолжаются практически во всех округах региона. По новой народной программе «Единой России» в 2026–2030 годах в области планируется построить и отремонтировать более 550 объектов ЖКХ, сообщает пресс-служба партии.

Глава Электростали, секретарь местного отделения «Единой России» Филипп Ефанов рассказал, что в округе к отопительному сезону полностью готовы 13 котельных и 16 центральных тепловых пунктов: «Все тепловые сети прошли гидравлические испытания, на котельных проведены пробные топки. Инфраструктура готова».

В солнечногорском поселке Менделеево рабочие меняют участки трубопроводов, которые за годы эксплуатации износились до критического состояния. Как поясняют представители администрации, для подрядчиков действует строгое правило — не создавать дискомфорта для жителей: «Пока идет основной ремонт, мы прокладываем временные трубопроводы горячего водоснабжения».

Местные жители с не меньшим вниманием следят за ходом работ. Владимир, который живет в поселке уже более 20 лет, ожидает, что отопительный сезон пройдет без аварий, и в квартирах будет тепло.

«Каждую зиму с тревогой ждал, что батареи будут чуть теплыми. Сейчас смотрю — меняют участок недалеко от района, где я живу, техника работает, рабочие трудятся весь день», — рассказал Владимир.

Летом коммунальные службы Солнечногорска провели гидравлические испытания теплосетей, чтобы выявить слабые участки и своевременно устранить повреждения. Профилактические и ремонтные работы также выполнили на 68 котельных и 11 центральных тепловых пунктах.

В поселке Миронцево Солнечногорского округа реконструировали котельную и заменили почти 18 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. В микрорайоне Рекинцо-2 специалисты модернизируют участок теплотрассы протяженностью около километра. На улице Крестьянской ремонт близится к завершению: трубы на отрезке длиной 1,6 километра уже полностью заменили.

В Химках также завершается подготовка к отопительному сезону: проведена проверка 214 километров тепловых сетей, подготовлены 106 центральных тепловых пунктов, на 54 котельных реализован плановый ремонт, произведена замена изношенных узлов и запорной арматуры.

За последние пять лет в Подмосковье по Народной программе «Единой России» проложили около тысячи километров новых тепловых сетей, построили и реконструировали более 500 объектов питьевого водоснабжения. Кроме того, модернизировали 15 крупных очистных сооружений и капитально отремонтировали около 16 тысяч многоквартирных домов.

В новую Народную программу, рассчитанную на ближайшие пять лет, жители Подмосковья внесли более 920 тысяч предложений. Вопросы их дальнейшей реализации обсудили в минувший понедельник на совещании региональных властей под руководством губернатора Андрея Воробьева.

Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов сообщил, что наказы уже проанализированы и структурированы по направлениям: «Часть инициатив вошла в федеральную народную программу, а предложения регионального и муниципального уровня станут основой нашей работы в Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.