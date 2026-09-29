В Котельниках действует благотворительная автономная НКО «Золотые руки Ангела»

Более трех лет на территории Котельников действует благотворительная автономная некоммерческая организация «Золотые руки Ангела», сообщает пресс-служба организации.

Волонтеры своими руками изготавливают то, что жизненно необходимо на фронте: плетут маскировочные сети, шьют многофункциональные носилки из строп, сидушки-пятиточечники, дождевики и влаговетрозащитные пончо. Главная цель движения — сохранить жизни и здоровье максимального количества бойцов на передовой.

Присоединиться к проекту и протянуть руку помощи может каждый. Специальные навыки не требуются — опытные добровольцы всему научат. Главное — это отзывчивое сердце. Среди волонтеров есть и дети, и люди пенсионного возраста, и люди с инвалидностью.

Команда движения будет благодарна за любой вклад в общее дело:

▪ Производство: нарезка материалов, сборка и пошив тактических изделий.

▪ Логистика: помощь с доставкой и транспортировкой.

▪ Снабжение: содействие в закупке необходимых материалов.

▪ Медиа: изготовление полиграфии и распространение информации в соцсетях.

Если вы хотите присоединиться к местному отделению «Золотые руки Ангела» или задать вопросы, звоните по телефону: 8 (903) 781-92-73 (Валентина).

Здесь ждут, верят и делают все, чтобы наши военнослужащие вернулись домой невредимыми.