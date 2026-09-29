Дело Алексея Гаськова: история поимки сибирского «гастролера»-убийцы

Как сыщики вышли на след маньяка и педофила Алексея Гаськова и каков приговор суда по делу о многочисленных убийствах – рассказываем в материале РИАМО.

«Убийственные гастроли» Алексея Гаськова в 2002 году

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Алексей Гаськов родился 1 июля 1975 года в Бердске Новосибирской области. Он мечтал стать актером, поэтому сразу после армии поступил в Новосибирский театральный институт. Проучился, впрочем, недолго: из-за злоупотребления алкоголем и систематических прогулов Гаськова отчислили. После этого несостоявшийся актер особенно сдружился со своим ровесником Михаилом Юдиным, вместе они регулярно предавались возлияниям и выходили на улицы знакомиться с девушками.

В начале 2002 года Гаськов решил вернуться к мечте об актерской карьере и поехал в Москву учиться во ВГИКе. Его приняли на платный курс Эммануила Виторгана, но через несколько месяцев повторилась история с алкоголем и прогулами – Гаськова вновь отчислили. Он обосновался в Подмосковье, перебиваясь временными заработками.

В это же время в Московской области произошло несколько жестоких расправ над молодыми девушками. Все преступления проходили по одному и тому же сценарию: маньяк выходил на «охоту» по вечерам, подкарауливал жертву в безлюдном месте, оглушал ударом по голове или придушивал, чтобы она не могла сопротивляться, затем насиловал и убивал. С Гаськовым преступления тогда не связали, хотя он входил в число подозреваемых по одному из убийств. В ноябре 2002 года он вернулся в Новосибирск.

Почему Алексея Гаськова сначала заподозрили в деле «бердского маньяка»

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Тем временем сибирские правоохранители занимались расследованием ряда преступлений, аналогичных по характеру, выбору жертв и способу исполнения: с 1998 по 2002 год в Новосибирске и Бердске были убиты пять девушек. Все были ограблены, изнасилованы и задушены.

«Бердского маньяка» ловили лучшие силы милиции, но зацепок было мало, пока в декабре 2002 года в своей квартире не была обнаружена убитой 25-летняя Юлия З. Все предметы в комнате были тщательно вытерты, однако сыщикам удалось обнаружить один отпечаток пальца. Отпечаток принадлежал Алексею Гаськову.

После задержания Алексей с готовностью взял на себя вину за все сибирские убийства и написал явку с повинной. Он много раз выезжал на следственные мероприятия и гордился своими «подвигами», вживаясь в роль опасного маньяка. Внимание милиции и прессы ему льстило. Однако в процессе расследования он все больше путался в показаниях, так что сыщики пришли к выводу, что Гаськов оговаривает себя, чтобы прославиться. Когда ДНК-тест подозреваемого не выявил никаких совпадений с профилем преступника, Гаськова освободили из-под стражи.

В тот момент сыщикам стало понятно, что реальным убийцей является приятель Гаськова – Михаил Юдин. В квартире задушенной девушки они были вдвоем, но Юдин отпечатков не оставил, поэтому на него вышли не сразу. Юдина удалось уличить по следам ДНК, обнаруженным на теле жертвы. В его квартире позже нашли вещи других девушек, убитых и изнасилованных в Новосибирской области. В 2004 году «бердский маньяк» был приговорен к пожизненному сроку и отправился в колонию «Полярная сова» в ЯНАО. С Гаськова все обвинения были сняты.

Опаивал и насиловал: первый приговор Алексею Гаськову и преступление против несовершеннолетней

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После освобождения из-под стражи Гаськов остался в Новосибирске и сошелся с женщиной, которая растила одиннадцатилетнюю дочь от первого брака. Как минимум дважды, оставшись с ребенком наедине, мужчина опаивал и насиловал девочку.

Пострадавшая нашла в себе силы рассказать о происшедшем матери только спустя несколько недель. Женщина обратилась в полицию, и в 2006 году Гаськов отправился за решетку на 10.5 лет.

В 2016-м педофил вышел из колонии и вернулся в Новосибирскую область. Здесь ему удалось создать образ безобидного холостяка, и, скрыв судимость, он вступил в отношения с еще одной женщиной, которая воспитывала маленькую дочь. Никаких преступных наклонностей за ним не замечалось.

Как возобновили расследование убийств 2002 года и вышли на Гаськова

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В июле 2024 года московские следователи «подняли из архива» серию убийств, произошедших в 2002-м. Несколько месяцев они проверяли улики и составляли новую доказательную базу, в итоге все следы привели к Гаськову (тем более что теперь в распоряжении следствия был его ДНК-профиль). В начале 2025 года мужчину вновь задержали.

На допросах Гаськов с готовностью признался в расправах, совершенных в Москве и Подмосковье в 2002 году. Первой его жертвой стала 17-летняя москвичка, убитая в марте. В начале лета Гаськов изнасиловал и задушил еще двух девушек на территории Москвы. Далее он начал совершать преступления в столичном регионе: Подольске, Пушкине и Химках, жертвами становились девушки в возрасте от 17 до 30 лет, причем одну из них, убитую в Пушкине, так и не удалось опознать. Также маньяк зарезал и ограбил мужчину, с которым познакомился в парке.

Последней жертвой Гаськова стала 23-летняя Каролина Агнес Сантистебан, племянница советника президента Перу. Девушка училась в Институте культуры и пропала 8 ноября 2002 года рядом со студенческим общежитием. Ее тело нашли в лесопарке только через восемь дней, студентка была изнасилована и задушена. Тогда в ходе следственных действий допрашивали и Гаськова, но в 2002 году доказать его причастность к расправе над Каролиной Агнес не удалось.

Суд над Алексеем Гаськовым: доказательства, обвинения и приговор

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Во время допросов Гаськов активно сотрудничал со следствием, охотно рассказывал о деталях преступлений, совершенных более 20 лет назад. К убийствам он не готовился, просто выбирал одиноких женщин, находящихся в безлюдном месте – парке или сквере. Иногда пытался завести разговор с жертвой, иногда – нападал без предисловий. Перуанская студентка, например, привлекла его внимание необычной внешностью. Сначала он намеревался с ней познакомиться, но потом сбил девушку с ног, оттащил в заросли и оглушил несколькими ударами по голове. Затем изнасиловал и убил.

В процессе следственных экспериментов несостоявшийся актер настолько вжился в роль маньяка, что начал приписывать себе десятки убийств. По его словам, первые расправы он совершил еще в 1995 году, счет жертв не вел, но уверен, что их больше ста. Впрочем, история о сотне убийств так и не подтвердилась: удалось установить, что Гаськов лишил жизни семерых женщин, двух 17-летних девушек и одного мужчину.

Кроме того, выяснилось, что уже после отбывания срока за педофилию он несколько лет растлевал свою несовершеннолетнюю падчерицу, причем таким же образом, как в начале 2000-х: опаивая ребенка алкоголем до бессознательного состояния.

В итоге суд вынес в отношении Гаськова обвинительный приговор. Его осудили по ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах»), ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление, либо повлекшее тяжкие последствия»), ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера при аналогичных отягчающих обстоятельствах») и ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности»).

28 сентября 2026 года маньяка и педофила Алексея Гаськова приговорили к взысканию трех миллионов рублей в пользу потерпевшей и пожизненному лишению свободы. Срок он будет отбывать в колонии особого режима.