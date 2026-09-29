Потолок рухнул на россиянку во время потопа в турецком ресторане
Потолок рухнул на россиянку в турецком ресторане во время потопа из-за мощного ливня, сообщает РЕН ТВ.
Непогода обрушилась на курортный поселок Олюденизе. Вода с гор затопила улицы, магазины и территории отелей. Потоки были настолько мощными, что уносили столы и стулья.
Российская туристка находилась на террасе ресторана при отеле, когда под тяжестью скопившейся воды на нее рухнул потолок.
Пострадавшую доставили в больницу. Медики наложили женщине швы на палец и колено.
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