«Мнения как дырки в жопе — есть у каждого»: Niletto вступился за Джигана

Певец и танцор Niletto вступился за рэпера Джигана после того, как его экс-жена Оксана Самойлова и ее мама раскрыли нелицеприятные детали семейной жизни.

Он напомнил, что знаком с Джиганом с 2024 года. За это время он видел медийного спортивного семьянина, который до 4 часов утра может писать в рабочий чат. А также потом в 9 часов уже снова писать по промо трека или про тренировку.

По словам Niletto, они много раз встречались в зале, на съемках, в студии, на радио и на выступлениях.

«Ни разу не видел, чтобы человек пил алкоголь или юзал запрещенку», — добавил певец.

Кроме того, Джиган отправлял ему видеокружки с семейными посиделками или из поездок по делам. Также он получал приглашения прийти в гости на праздник или просто так.

«Вы вправе слушать СМИ и обозревателей ярких тем. Но помните: как говорил Айс Кьюб: „Мнения как дырки в жопе — есть у каждого, и все воняют!“ Мне нравится тот Джига, которого я знаю как человек. И это не мнение, а данность от первого лица», — заключил артист.

Подписчики не очень-то поддержали мнение певца, заявив, что лучше всего человека знает именно семья. Напомнили, что про маньяка Чикатило тоже все отзывались хорошо. А еще отметили, что не удивляются таким признаниям его жены в СМИ, ведь, судя по всему, по-другому она доказать что-то не смогла бы.

«Прикольно, алкоголь не пил, запрещенку не употреблял, но постоянным клиентом рехабов он является. Логика вышла из чата», — написал один из комментаторов.

Были и те, кто поддержал Niletto, а Джигана назвал хорошим человеком и отличным отцом.

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