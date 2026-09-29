Военные России ударили по складу ракет и центрам обработки данных на Украине

ВС РФ этой ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по логоцентрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам противника. сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В Киеве пострадали локомотивное депо, в котором сделали склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и компонентов к ним, центр обработки данных «Бимобайл» (это одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи, в том числе разведывательной), центр обработки данных «Парковый», который обрабатывает данные в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах украинской армии.

Также в Киевской области пострадал складской терминал «Белогородка». Там производили и хранили беспилотники самолетного типа.

Электроподстанция «Усатово» попала под удар военных РФ в Одесской области. Данный объект обеспечивал электричеством инфраструктуру портов на Украине. Еще разгромлен цех производства дронов самолетного типа, который находился в населенном пункте Великодолинское.

В порту Измаил ударили по объектам инфраструктуры, на которых разгружали грузы военного назначения, а в порту Одесса — по сухогрузу, доставившему военное имущество для ВСУ. На переходе морем поражен еще один сухогруз, шедший с военной доставкой в порт Одесса.

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