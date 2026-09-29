Академия Никиты Михалкова проведет фестиваль о Пушкине в Серпухове

Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова 30 сентября проведет в Серпуховском музыкально-драматическом театре однодневный фестиваль «Русские классики. А. С. Пушкин», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Русские классики. А. С. Пушкин» посвящен жизни и творчеству поэта. Академия Никиты Михалкова проводит этот спецпроект ежегодно при поддержке министерства культуры Российской Федерации. В программе — встреча с мастерами театра, лекция, документальный фильм, выставка и спектакль.

С 12:00 до 13:30 в малом зале пройдет презентация академии и мастер-класс режиссера Андрея Левицкого «Основы биомеханики» (16+). Он расскажет о работе с телом актера, импровизации и режиссуре. Занятие рассчитано на студентов и выпускников театральных вузов, профессиональных актеров. Участникам нужна удобная спортивная одежда и обувь.

С 15:00 до 16:30 ведущий методист Государственного музея А. С. Пушкина Ольга Устинова прочтет в малом зале лекцию «Жизнь и лира» о восприятии поэта его современниками и о том, как менялось отношение к его творчеству. Затем покажут документальный фильм академии «10 лет с Мастером» о Никите Михалкове (Россия, 2025). Возрастное ограничение — 12+.

С 18:00 до 19:00 в малом зале будет открыта подготовленная музеем выставка «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» (12+). Посетители увидят иллюстрации, эскизы костюмов и декораций к постановкам, а также смогут принять участие в экскурсии-диалоге.

С 19:00 до 20:30 на основной сцене академия представит спектакль «Пир во время чумы» (12+) по мотивам «Маленьких трагедий» Пушкина. В постановку вошли фрагменты пьес «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость». Роли исполнят выпускники актерской мастерской Никиты Михалкова: Владимир Безумов, Юлия Бруякина (Безумова), Милана Делавер, Арсений Ермаков, Анастасия Ирлык, Богдан Илларионов, Александр Майоров, Анатолий Манза, Алексей Молодых, Алина Соколова и Вячеслав Севостьянов.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.