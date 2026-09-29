Пассажиры проехали по дачным маршрутам Подмосковья более 1,8 млн раз

Пассажиры «Мострансавто» с начала дачного сезона в апреле совершили более 1,8 млн поездок по сезонным маршрутам Подмосковья. Автобусы будут ходить до ноября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье действуют 31 сезонный маршрут «Мострансавто», еще на 16 направлениях увеличили число автобусов. Они курсируют от автовокзалов и железнодорожных станций до садовых и дачных товариществ. С начала сезона пассажиры совершили на этих маршрутах более 1,8 млн поездок.

«Наиболее активно для проезда на сезонных маршрутах пассажиры традиционно используют социальные карты. С начала апреля с их помощью было зарегистрировано более 1,2 млн поездок», — прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Банковскими картами оплатили 390 тыс. поездок, картами «Стрелка» и «Тройка» — 226 тыс.

Больше всего поездок совершили на маршруте № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка» — 393 тыс. На маршруте № 27 «Егорьевск — Кочема» зафиксировали 197 тыс. поездок, на маршруте № 10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре — 74,5 тыс. Еще 69,4 тыс. поездок пришлось на маршрут № 43 «Клин — Высоковск — Новопетровское». На маршруте № 40 «ст. Власово — с/т Маяк» в Талдомском округе зарегистрировали более 31,7 тыс. трансакций.

На дачных направлениях работают автобусы малого, среднего и большого классов. На востребованные маршруты выпускают дополнительный транспорт. Расписание учитывает пассажиропоток и возможность пересадки, на большинстве направлений действуют регулируемые тарифы. Информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в МАХ: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.