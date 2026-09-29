Более 112 тыс учащихся Подмосковья отметили Всемирный день туризма

Более 112 тыс. обучающихся Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии Всемирного дня туризма советники директоров по воспитанию и студенты профильных направлений учреждений среднего профессионального образования провели для старшеклассников творческую лабораторию «Тур на 5 чувств». Участники разработали концепции путешествий по родному краю, посвятив каждый день маршрута одному из пяти чувств.

В деловой игре «Открой свое турагентство» студенты придумали концепции агентств, разработали туристические продукты, рассчитали стоимость путешествий и представили проекты «клиентам».

Под руководством наставников обучающиеся также создали мультимедийные маршруты в рамках проекта «Туристический код малой Родины». Готовыми маршрутами и результатами работы они поделились в социальных сетях, чтобы рассказать об интересных местах и особенностях своих регионов. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Открывать для себя историю и традиции нашей страны помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». Активно развивается курортный, гастрономический, экологический, научно-популярный, промышленный и другие виды туризма. Путешественники получают качественный сервис и новые впечатления, а бизнес — всестороннюю поддержку государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.