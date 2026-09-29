Закрытые ворота и голодные собаки в клетках: скандал вокруг приюта в Иванове

В Сети набирает обороты скандал вокруг приюта для бездомных животных «Майский день», расположенного в городе Иваново. Волонтеры публикуют видео, на которых их насильно выдворяют с территории сотрудники Росгвардии. При этом у приюта свой взгляд на происходящее.

Волонтер с ником vera_mityunina показала кадры, снятые внутри помещения для содержания собак, где животных держат в тесных клетках. На другом видео можно заметить, что некоторые животные сидят в будках и на цепи среди развалин.

Мнение волонтеров

По словам женщины, подопечные находятся в ужасном состоянии, а по воскресеньям их вовсе не кормят. Конфликт с руководством учреждения начался после того, как эти кадры были опубликованы в Сети.

Многие из волонтеров на протяжении 10 лет посещали приют, ухаживали и кормили собак, однако после ссоры их перестали пускать на территорию. Помощь и строительные материалы они вынуждены передавать через закрытый забор. При попытке приготовить кашу для собак руководство вызывает полицию, которая насильно выдворяет людей, в том числе общественного инспектора в области обращения с животными.

«Вот такое отношение к помощи приюту. Нам не открыли ворота просто из принципа. Мы все здесь выгрузили, теперь нужно задействовать 100 человек, чтобы занести материал, из которого мы потом сами будем делать будки, ремонтировать. Вот такое отношение руководства приюта. <…> Моя подруга оплатила машину гравия. На минуточку, 37500 рублей. Нам тоже не открывают ворота. Гравий нужен для того, чтобы собаки не сидели по уши в жиже», — рассказала волонтер.

Мнение администрации приюта

Приют также не стал молчать и ответил на выпады волонтеров, назвав их провокацией. Ограничения для некоторых лиц были введены якобы не из-за личной неприязни. Волонтеры угрожают безопасности животных и парализуют работу приюта. Более того, они собирают деньги для помощи собаками на личные карты, что администрация считает мошенничеством.

Что касается ворот, их открывают только по предварительной договоренности и письменному согласованию в дни, когда нет массового скопления людей на территории. Это необходимо, чтобы животные и посетители не попали под колеса.

«Мы благодарим наших настоящих, честных волонтеров, которые ежедневно помогают нам руками, не нарушают покой животных и действуют в интересах приюта. Попытки устроить из приюта площадку для скандалов и хайпа будут жестко пресекаться правоохранительными органами», — сообщается на странице приюта во «ВКонтакте».

Администратор отметил, что с 2023 года посещать приют могут только волонтеры, у которых есть специальный пропуск. На это посетитель учреждения Оксана Дашивец отметила, что приезжала в «Майский день» много лет и ухаживала за одними и теми же животными. Эту ситуацию администрация назвала «своим упущением».

Подписчики с сожалением высказываются о происходящем. Многие не понимают, почему люди не могут оказывать добровольную помощь приюту, ведь пока идет война между волонтерами и руководством, без помощи остаются те, ради кого существует приют, — животные.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.