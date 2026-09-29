Столица возможностей: где приобретали первый опыт работы подростки

26 сентября в кинотеатр «Киномакс» торгового центра «Мозаика» прошло торжественное мероприятие по случаю закрытия сезона летних стажировок подростков, которым необходима поддержка на старте во взрослую жизнь, сообщает пресс-служба организаторов.

На встречу собрались свыше сотни ребят из Москвы и области: воспитанники семейных центров «Преображение», «Доверие», «Непоседы», «Семья и дом», «Созвездие», «Маяк», «Ступени», «Гармония», «Остров надежды», центра образования имени Преподобного Сергия Радонежского, реабилитационно-образовательного центра № 76, специальной коррекционной школы № 52, специализированного дома ребенка «Маленькая мама».

Летом 2026 года юные жители Москвы, Рузы, Сергиева Посада, Дмитрова, Орехово-Зуево, Балашихи, Коломны, Егорьевске, Клина, Щелково попробовали себя в роли юриста, специалистов сферы высоких технологий, работника ЗАГСа, фотографа, члена бригады ресторана. Рабочие места предоставили Минюст России, Мультимедиа Арт Музей, компании «Ланит», «Треолан», «Сплат», «Си? Ай? ЭС?», рестораны сети «Бургер Кинг», ветеринарная клиника «Аист Вет», клуб семейных ресторанов «Рибамбель».

Отдельно стоит отметить примеры трудовой адаптации ребят с особенностями здоровья. Так шестнадцатилетний Даниил из Химок прошел стажировку в юридическом отделе компании «Си? Ай? ЭС?» (бренд GUESS), несмотря на нарушения слуха. Молодой человек отмечает, что первая работа стала для него важным жизненным этапом, так как он очень хотел продемонстрировать себе и окружающим, на что способен.

Для того чтобы попасть на стажировки молодые люди в течение учебного года знакомились с разными специальностями на действующих предприятиях, проходили обучающие курсы на портале Напримерку.ру, встречались с успешными профессионалами и узнавали у них секреты мастерства. Только после успешного прохождения этих этапов можно выйти на реальную работу. Такой комплексный подход важен в программе корпоративного наставничества фонда «Хранители детства», который с 2015 года помогает подросткам уязвимых групп делать осознанный выбор профессии. При этом работа сосредоточена не только в крупных городах, но и в небольших поселках и деревнях, чтобы помочь юным жителям этих мест найти себя. Результаты достигаются благодаря тому, что фонд обучает сотрудников учреждений, где воспитываются молодые люди передает им методики, помогает с организацией и проведением практик. Главная задача — помочь молодым людям осознанно выбрать профессию и получить важные трудовые навыки под руководством опытных наставников.

Во время торжественной части мероприятия подростки рассказали о пережитом опыте, поделились чувствами и получили сувениры на память.

Директор фонда «Хранители детства» Александра Андриевских напомнила, что программа корпоративного наставничества помогает подросткам понять рынок труда, а ранний опыт работы снижает опасность асоциального поведения и создает предпосылки для осознанного выбора профессии. А усилия государства, бизнеса и НКО объединяются, когда мы говорим о трудоустройстве подростков уязвимых групп.

Статистика фонда свидетельствует: участники программы заметно чаще находят постоянную работу и остаются на ней, что доказывает ее результативность как средства социальной адаптации. Но польза здесь не только для молодых людей. Для бизнеса участие в программе — не разовый жест, а системное партнерство. Это «умная благотворительность», когда доброе дело становится вложением в будущее.

Финалом мероприятия стал показ доброй российской комедии «На деревню дедушке — 2», подарившей гостям много смеха и хорошего настроения.