Инспекторы Москвы и Подмосковья проверяют автобусы на смежных маршрутах

Инспекторы Подмосковья и Москвы недавно начали совместные проверки автобусов на маршрутах между столицей и областью. Они уже проверили 2 433 автобуса и 19 049 пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Административно-пассажирской инспекции Московской области создали межрегиональное управление № 1. В рамках соглашения между правительствами Подмосковья и Москвы инспекторы начали совместные проверки смежных маршрутов с коллегами из столичного ГКУ «Организатор перевозок». За короткий срок они проверили 2 433 автобуса и 19 049 пассажиров.

«На начальном этапе совместной работы Административно-пассажирской инспекции и Организатора перевозок нарушителям дисциплины оплаты проезда уже вынесено 735 постановлений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, общественным транспортом в Московском регионе ежедневно пользуются более 2,5 млн человек. Смежные маршруты востребованы в том числе у пассажиров, которые ездят между областью и столицей на работу.

В Подмосковье за безбилетный проезд и другие нарушения штрафуют инспекторы ГКУ «Административно-пассажирская инспекция», в Москве — контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Штраф за безбилетный проезд составляет 5 тыс. рублей в обоих регионах.

Проезд нужно оплачивать при входе, а на некоторых маршрутах карту необходимо прикладывать и при выходе. Карта «Стрелка» на маршрутах проекта «Москва — область» не действует. Пассажиры могут использовать «Тройку» с абонементом «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. Для льготного проезда нужны подтверждающие документы. В Подмосковье оплатить проезд можно только транспортной, льготной или банковской картой.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья ведомство публикует в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.