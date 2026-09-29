Собаки-поводыри из Подмосковья стали героями фотовыставки «Лохматый пассажир»

Специальный проект создан программой Особый взгляд фонда «Искусство, наука и спорт» и Международным аэропортом Внуково при экспертном участии учебно-кинологического центра «Собаки-помощники» из подмосковной Балашихи. Организаторы приурочили открытие экспозиции к Международному дню белой трости, который ежегодно отмечается 15 октября.

Экспозиция представит десять фотографий, демонстрирующих связь и взаимопонимание между четвероногими помощниками и их хозяевами из разных регионов России. Все снимки сделаны непосредственно в оживленных залах аэровокзала. Расположенный в Балашихе центр «Собаки-помощники» является одной из двух профильных организаций в России, которая профессионально занимается подготовкой собак-проводников для незрячих людей по всей стране.

Сегодня в Москве и Московской области живут и работают порядка 110 собак-проводников (всего в России их немногим более 1 000). Подготовка каждого такого помощника (чаще всего лабрадора) — это колоссальный труд кинологов. Обучение занимает до полутора лет, а затраты на воспитание и дрессировку с учетом содержания превышают 1,5 миллиона рублей. Ежегодно центры передают незрячим людям около 100 животных, однако очередь на их получение составляет от года до двух лет.

Посетители выставки увидят кадры из жизни незрячих путешественников, а также ознакомятся с информацией о процессе подготовки собак-проводников: от тщательного отбора щенков до формирования у них специальных навыков. Особое внимание уделено важным деталям:

• назначению специальной шлейки, переводящей собаку в рабочий режим;

• необходимым документам для перелета с собакой-поводырем;

• срокам профессиональной подготовки этих уникальных помощников;

• особому правовому статусу животных, позволяющему владельцу беспрепятственно и без дополнительной платы посещать любые общественные места, включая транспорт, самолеты и гостиницы.

Для незрячих и слабовидящих посетителей выставка будет снабжена специальной NFC-меткой. Перейдя по ней, можно будет получить доступ к тифлоописанию каждого снимка и узнать подробную информацию о проекте.

Посмотреть фотовыставку можно будет с 1 по 31 октября в терминале А аэропорта Внуково. Вход свободный.