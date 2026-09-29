Фестиваль «Кленовые выходные» пройдет в Красногорске

Фестиваль «Кленовые выходные» пройдет 3 и 4 октября в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске. Гостей ждут чаепитие, концерты, мастер-классы и световое шоу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль пройдет в старинной усадьбе князей Юсуповых. У Дворца организуют семейное чаепитие с шарлоткой: гостям предложат чай из самовара, выпечку и лесное варенье. Участники могут принести к чаю свои пироги.

Профессиональные фотографы проведут бесплатные фотосессии на фоне усадьбы. В программе также концерты и мастер-классы. Вечером на аллеях парка покажут световое шоу.

Программа начнется в 12:00. Возрастное ограничение — 0+. Подробности и условия участия в фотосессии и чаепитии за отдельным столиком опубликованы на сайте музея-заповедника «Архангельское». Для участия необходима регистрация.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.