Кардиолог в Пушкинском округе рассказала, как гипертоникам снизить риск криза
Фото - © Пресс-служба Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н.
Кардиолог Пушкинской клинической больницы Вера Знобищева осенью предупредила жителей Пушкинского округа об опасности самолечения при перепадах атмосферного давления. При ухудшении самочувствия она советует измерять давление и обращаться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Заведующая отделением кардиологии стационара № 2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Вера Знобищева предупредила, что головную боль, слабость и головокружение не стоит списывать только на осеннюю погоду. За этими симптомами могут скрываться серьезные заболевания, в том числе начинающийся гипертонический криз. Отличить их от реакции на погоду может врач.
Пациентам с гипертонией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом кардиолог советует регулярно измерять давление. Показатели давления и пульса лучше записывать утром и вечером, а при изменении самочувствия ориентироваться на показания тонометра, а не на погоду. Дневник измерений нужно показать участковому врачу или кардиологу: он поможет оценить состояние и при необходимости скорректировать лечение.
«Самостоятельная отмена препарата часто провоцирует развитие инсульта на фоне гипертонического криза», — объяснила Знобищева.
Врач рекомендует принимать назначенные лекарства без пропусков и не менять схему лечения самостоятельно. Дома также должны быть назначенные препараты для экстренной помощи при кризе, а пациенту необходимо знать, когда и как их принимать.
Осенью кардиолог советует ограничивать соль и жидкость, сохранять дозированную физическую активность, соблюдать режим труда и отдыха, полноценно спать и избегать переутомления. Важен и контроль веса: каждый сброшенный килограмм, по словам врача, может снизить давление на 1 мм рт. ст.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.