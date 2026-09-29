Инспекторы проверили маломерные суда на водоемах Подмосковья

Инспекторы по маломерным судам 26 и 27 сентября провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья. Они проверяли соблюдение правил судовождения и напоминали отдыхающим о безопасности на воде, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Старший государственный инспектор Северного инспекторского отделения Андрей Синельников и государственные инспекторы Надежда Сиразиева и Олег Руденко патрулировали акватории рек Волги и Дубны. Они проверяли соблюдение правил пользования маломерными судами и наличие спасательных жилетов у детей. Инспекторы беседовали с родителями несовершеннолетних пассажиров, рыбаками и отдыхающими. В отношении судоводителей, нарушивших правила эксплуатации судов, составили административные материалы.

На Рузском и Озернинском водохранилищах рейды провели руководитель инспекторского участка № 6, старший государственный инспектор Геннадий Волконенков и государственный инспектор Владимир Нечаев. Они проверяли техническое состояние судов и документы судоводителей. Инспекторы также напомнили экипажам о необходимости соблюдать правила безопасности осенью, когда погода становится менее предсказуемой, а вода — холоднее.

Перед выходом на воду инспекторы рекомендуют проверять исправность судна, наличие спасательных средств и документов, следить за прогнозом погоды. При неблагоприятных погодных условиях выходить на воду не следует. Профилактические рейды в регионе продолжатся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.