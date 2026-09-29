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Самолет сломался: россияне не могут вылететь в Анталью больше 10 часов

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

Пассажиры не могут вылететь из российской столицы в Анталью свыше 10 часов, так как лайнер сломался и его чинят прямо на взлетной полосе аэропорта, сообщает Mash.

Вылет из Москвы в Турцию был назначен на 23:50 28 сентября.

Как рассказали пассажиры, рейс переносили больше 10 раз, новую задержку вылета объявляют каждый час.

При этом в аэропорту людям предлагают ждать либо другой борт, либо окончания ремонта лайнера. А борт чинят специалисты прямо на взлетной полосе.

Кроме того, пассажиров заставили заново забрать багаж, зарегистрироваться и пройти паспортный контроль.

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