Хозяйка сгоревшего приюта в Прокопьевске заподозрила поджог

сегодня в 10:24

Хозяйка приюта «Остров надежды» в Прокопьевске не исключила поджог после пожара, уничтожившего здание, сообщает vse42.ru .

По словам хозяйки, огонь уничтожил приют, склад и ветеринарный кабинет. Официальную причину возгорания пока не установили.

«Не исключаем поджог. Когда я приехала в 5 утра, дверь заднего входа была настежь открыта», — рассказала хозяйка приюта.

Другая версия — короткое замыкание из-за крыс, которые могли перегрызть проводку. В приюте отметили, что проводка была новой и полностью изолированной. Для установления причины пожара в Прокопьевск должна приехать комиссия из Кемерова.

Площадь пожара приблизилась к 1000 кв. метров. Хозяйка рассказала, что до последнего спасала животных из огня. Сейчас приют просит о помощи.

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