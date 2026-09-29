Жители Подмосковья подали более 8,6 тыс заявлений на установку памятников

Жители Подмосковья подали на региональном портале более 8,6 тыс. заявлений на установку и замену памятников, надгробий и оград. Воспользоваться услугой можно до 1 ноября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональный портал поступило более 8,6 тыс. электронных заявлений на получение разрешения для установки и замены памятников, надгробий и оград. Подать заявление можно до 1 ноября.

Услуга доступна на портале в разделе «Документы» — «Организация захоронений». Разрешение оформляют бесплатно в течение одного рабочего дня. Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить цифровые копии документов. Затем необходимо посетить выбранный МФЦ для сверки оригиналов.

После выдачи разрешения у жителей есть месяц на установку или замену надмогильного сооружения. Если работы не провели в этот срок, за разрешением можно обратиться повторно. Памятники и ограды, установленные без разрешения, подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Московской области.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.