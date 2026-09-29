Не только медведи: кузбассовцев предупредили о риске нападения лосей и кабанов

В Кузбассе во время гона лоси могут вести себя агрессивно. Позже опасность начнут представлять и кабаны, сообщает vse42.ru .

Заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон советует не приближаться к лосям. Животное может лягнуть человека, в том числе со смертельным исходом. Если лось бежит на человека, биолог рекомендует укрыться за деревом.

Гон у кузбасских кабанов начнется позже и продлится примерно с ноября по январь. В поисках самок секачи выходят на открытую местность и могут напасть на человека.

При встрече с кабаном Скалон советует забраться на дерево: секачи не умеют лазать.

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