У машин оторвало колеса: 3 девушки погибли в страшном ДТП в Красноярске

Три девушки погибли при столкновении шести машин в Красноярске, еще три человека пострадали. Автомобили сильно разбиты, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно, один из водителей выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с другим авто, а затем произошли последующие аварии. Всего в инциденте пострадали шесть машин.

«Удар был настолько сильным, что автомобили разорвало на куски. Вся дорога усыпана автозапчастями. У машин поотрывало колеса», — отметил корреспондент Владислав Тамошаускас.

В этой страшной аварии погибли три девушки-пассажирки 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Еще троих водителей доставили в больницу. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

«Уже была на встречке авария — крутятся, в меня влетают. Я просто за руль взялся, сгруппировался. Вроде живой. От машины ничего не осталось почти», — поделился участник ДТП Владимир.

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