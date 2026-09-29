Стыд спустя годы: какие детские фото лучше не выкладывать в Сеть

Фотографии детей, опубликованные в интернете, могут сохраняться там годами, копироваться и появляться в чужом контексте. Особенно осторожно следует относиться к снимкам, на которых детский образ приобретает взрослый подтекст из-за позы, ракурса или макияжа. Об этом РИАМО рассказал врач-психиатр, психотерапевт, судебный эксперт Антон Шестаков.

«Реклама живет месяц. Фото ребенка в Сети — годы. Он вырастет, а снимок останется. Так стоит ли ограничивать такие съемки?» — отметил Шестаков.

По словам специалиста, сексуализация детского образа может возникнуть даже случайно — например, из-за выбранной позы, ракурса съемки или макияжа. Обнаружив подобные фотографии уже в подростковом возрасте, ребенок может испытывать стыд и постоянно мысленно возвращаться к ситуации.

Еще одна проблема — цифровой след. Опубликованное изображение могут скопировать и впоследствии разместить уже в другом контексте.

Шестаков также обратил внимание на вопрос согласия ребенка. Префронтальная кора головного мозга, участвующая в оценке последствий решений, продолжает созревать до 20–25 лет и ребенок не способен в полной мере осознать долгосрочные последствия публикации таких фотографий.

При этом врач не считает необходимым отказываться от любых фотографий детей. Боди на маленьком ребенке или купальник на пляже он назвал нормальными ситуациями. Однако белье следует демонстрировать на манекене, а при съемке детей стоит избегать «взрослых» поз и макияжа.

«Мне кажется, тест простой: захотели бы вы увидеть такой снимок себя в шестнадцать?» — заключил Шестаков.

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