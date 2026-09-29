Отец замороженной студентки увлекался эзотерикой и «просветлением»

Отец погибшей студентки из Волгоградской области, 59-летний Александр много лет увлекался эзотерикой. Он считал вселенную симуляцией, а людей — ее персонажами, называл себя носителем «высшего знания» и главной задачей жизни видел «просветление людей», сообщает Baza .

Как и его погибшая дочь, Александр занимался музыкой и писал песни. Однако главным делом жизни он называл «просветление людей». Много лет мужчина рассказывал в соцсетях о собственной концепции мира и предлагал всем желающим бесплатно делиться знаниями и опытом.

Александр считал, что вселенная — это симуляция. Главной задачей человека он называл самоисследование, которое должно привести к «пробуждению» и переходу в «абсолютную реальность» — место с вечной жизнью, молодостью и «мирами Вечности».

Знакомые девушки рассказали, что отправляли ей вещи по почте, так как после смерти матери отец не обеспечивал дочь всем необходимым. По их словам, в какой-то момент он сжег паспорт девочки и запрещал восстанавливать документ. За несколько дней до пропажи в июне она просила у друзей денег на оплату интернета. До последнего девушка держалась за мать — до ее смерти именно она оставалась единственной опорой.

Труп 18-летней студентки нашли в позе эмбриона в холодильнике, который перестал морозить из-за отключения света. Это произошло после того, как другие жильцы пожаловались на вонь из квартиры соседа и вызвали специалистов. Те и обнаружили страшную находку после вскрытия квартиры.

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