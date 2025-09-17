сегодня в 17:13

Девочки-подростки вставили ершик для туалета в рот второкласснице в Приморье

Девочки-подростки в школе в городе Спасск-Дальний в Приморском крае душили второклассницу. Затем они вставили ей ершик для туалета в рот, сообщает в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Инцидент произошел во время одной из перемен. Три девочки из девятого класса затянули силой в уборную школы восьмилетнюю ученицу.

Сначала потерпевшую душили, чтобы она не смогла позвать на помощь. После этого ей вставили в рот ершик.

Через некоторое время подруги второклассницы сообщили об инциденте взрослым. Причина нападения неизвестна.

Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет и попросит организовать проверку.